Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tom Lembong dan Hasto Bebas, Menteri Supratman: Prabowo Tak Campuri Proses Hukum

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |23:33 WIB
Tom Lembong dan Hasto Bebas, Menteri Supratman: Prabowo Tak Campuri Proses Hukum
Tom Lembong dan Hasto Bebas, Menteri Supratman: Prabowo Tak Campuri Proses Hukum
A
A
A

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas memastikan, Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan dalam memberikan abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Dia juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak mencampuri proses hukum.  

"Saya ingin menggarisbawahi, khusus terkait Pak Tom Lembong kemudian Pak Hasto sekali lagi ini bukan soal, Presiden sama sekali tidak mencampuri urusan proses hukum,’ ujarnya pada wartawan, Jumat (1/8/2025).

“Tetapi Presiden punya pertimbangan bagaimana seluruh kekuatan politik itu bisa bersama-sama membangun Republik ini dengan, apalagi sebentar lagi kita akan merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka," sambungnya.

Menurutnya, masyarakat Indonesia akan merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka, dimana semuanya punya cita-cita untuk meraih Indonesia Emas tahun 2045. Dengan tantangan global luar biasa, Geopolitik dan lain sebagainya, dibutuhkan kebersamaan.

"Nah karena itu, sekali lagi itu apa yang menjadi alasan sesungguhnya dari pemberian amnesti kemudian juga abolisi kepada salah satunya pada Tom Lembong," tuturnya.

Politikus Partai Gerindra ini melanjutkan, pemberian amnesti terhadap 1.178 orang itu, datanya 99 persen berasal dari Kementerian Imipas. Diantaranya, 6 orang terjerat kasus makar tanpa senjata di Papua, 78 orang dalam gangguan jiwa, 16 orang penderita paliatif, 1 orang disabilitas intelektual, lalu 55 orang berusia lebih dari 70 tahun.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180719//prabowo-LQcd_large.jpg
Presiden Prabowo Tiba di Halim Usai Hadiri KTT APEC Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/18/3180693//prabowo-5L7J_large.jpg
Presiden Korsel Kagum dengan Presiden Prabowo yang Meraih Kepusasan Publik Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180668//prabowo_bersama_presiden_republik_korea_lee_jae_myung-denG_large.jpg
Prabowo ke Presiden Korea Selatan: Anak Muda Indonesia Tergila-gila K-Pop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180626//presiden_prabowo_bertemu_pm_selandia_baru_christopher_luxon-Dd5S_large.jpg
Prabowo Minta Guru dari Selandia Baru Ajarkan Bahasa Inggris kepada Calon PMI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180581//presiden_prabowo_subianto-CcdH_large.jpg
Survei Great Institute: 85% Publik Puas Kinerja Setahun Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180580//prabowo-45dc_large.png
Pertemuan Trump-Xi Jinping, Prabowo Sebut Ekonomi Dunia Butuh Ketenangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement