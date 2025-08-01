Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bebas dari Penjara, Tom Lembong: Terima Kasih Prabowo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |23:42 WIB
JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian abolisi.

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian abolisi serta kepada pimpinan serta anggota DPR atas pertimbangan dan persetujuannya," kata Tom kepada wartawan di Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025) malam.

Menurutnya,  dengan adanya abolisi ini bukan hanya membebaskan dirinya secara fisik. Namun juga memulihkan nama baiknya dari kasus dugaan korupsi importasi gula.

"Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam," kata Tom Lembong.

"Karena sejak awal saya pun merasa bahwa yang saya alami ini bukanlah bagian dari proses hukum yang ideal, saya menjalani 9 bulan yang menantang di balik tembok dan jeruji," pungkasnya.

Sekadar informasi, DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti terhadap 1.116 orang terpidana. Salah satunya, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

 

Berita Terkait
KY Periksa Hakim yang Vonis Tom Lembong pada 28 Oktober
Tom Lembong Sambangi KY Terkait Laporan Hakim yang Memvonisnya
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
Laporkan Tiga Hakim ke KY, Tom Lembong Dapat Dukungan Anggota DPR 
Tom Lembong: Jangan Bully Auditor BPKP, Ini Bukan Serangan Pribadi
Laporkan Auditor BPKP, Tom Lembong Bersikukuh Tak Ada Kerugian Negara dalam Importasi Gula
