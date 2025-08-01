Gagal Nyalip, Remaja di Citeureup Bogor Tewas Terlindas Truk

BOGOR – Seorang remaja berinisial MR (18) meninggal dunia usai terlindas truk di Jalan Raya Lanbau–Lio Baru, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Kamis (31/7/2025).

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor, Ipda Ferdhyan, menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi saat korban sedang mengendarai sepeda motor dari arah Lanbau menuju Lio Baru.

“Di TKP, korban bergerak ke kanan jalan untuk mendahului kendaraan truk fuso yang searah di depannya,” ujar Ferdhyan.

Namun, pada saat bersamaan, korban diduga menghindari kendaraan sepeda motor lain dari arah berlawanan yang tidak diketahui identitasnya. Akibatnya, motor korban oleng ke kiri, membentur, lalu terlindas ban belakang sebelah kanan truk.