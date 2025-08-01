Kembangkan Bioflok-Maggot, Partai Perindo Jaksel Hadirkan Solusi Pangan, Lingkungan dan Lapangan Pekerjaan

JAKARTA - Di tengah permukiman padat dan geliat aktivitas warga Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel), sebuah inovasi sosial-ekologis digerakkan oleh kader-kader Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita.

Di lahan yang dulunya kosong, kini berdiri deretan kolam bioflok berisi puluhan ribu ikan nila yang dikelola para kader Partai Perindo Jaksel di bawah koordinasi Rudy Susanto yang merupakan Ketua DPC Partai Perindo Jagakarsa, sekaligus Ketua Laskar Krukut Luhur (Laskaru) Indonesia.

Apa yang mereka lakukan bukan sekadar budidaya ikan, tetapi ekosistem pemberdayaan yang menyentuh banyak sisi, seperti pengelolaan sampah organik, penciptaan lapangan kerja hingga kedaulatan pangan.

Kunci dari budidaya ini bukan hanya pada kolam dan ikan, tetapi pada pakan yang digunakan yakni ulat maggot yang dibudidayakan sendiri. Setiap dua hari, para kader berhasil mengolah sekitar 600 kilogram sampah organik dari masyarakat dan distribusi Dinas Lingkungan Hidup. Sampah ini dimanfaatkan untuk memproduksi maggot, yang kemudian dijadikan pakan ikan nila.

“Kita kerok telur maggot dari kayu, itu bisa menghasilkan sampai 80 gram. Maggot ini kita pakai buat pakan ikan dan sebagian kecil dijual ke warga,” ungkap Rudy yang juga Ketua Pegiat Maggot Laskaru. Harga maggot yang dijual berkisar Rp8.000-Rp10.000 per kilogram, dan mampu mengurangi volume sampah secara signifikan.