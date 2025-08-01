Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sopir Mengantuk, 3 Minibus Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |13:44 WIB
Sopir Mengantuk, 3 Minibus Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi
Kecelakaan Tol Jagorawi (Foto: Putra R/Okezone)
A
A
A

BOGOR – Tiga mobil minibus terlibat kecelakaan beruntun di Exit Gerbang Tol (GT) Citeureup I, Kabupaten Bogor, Jumat (1/8/2025). Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, Kompol Jajuli, menyebut kecelakaan terjadi sekitar pukul 08.50 WIB. Dua kendaraan, masing-masing dengan nomor polisi B 1411 WZV dan B 1031 EZZ, tengah berhenti di lajur kanan gardu 02 untuk mengantre pembayaran tol.

“Kemudian datang kendaraan ketiga, minibus B 2241 PFJ, yang dikemudikan sopir dalam kondisi mengantuk,” ujar Jajuli.

Minibus ketiga menabrak dua kendaraan di depannya dari arah belakang. Akibatnya, terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan ketiga minibus tersebut.

“Ketiganya dalam posisi normal di gardu 02, menghadap ke arah selatan,” tambahnya.

Meski kendaraan mengalami kerusakan, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini.

“Jumlah korban nihil,” ujar Jajuli.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement