Sopir Mengantuk, 3 Minibus Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi

BOGOR – Tiga mobil minibus terlibat kecelakaan beruntun di Exit Gerbang Tol (GT) Citeureup I, Kabupaten Bogor, Jumat (1/8/2025). Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, Kompol Jajuli, menyebut kecelakaan terjadi sekitar pukul 08.50 WIB. Dua kendaraan, masing-masing dengan nomor polisi B 1411 WZV dan B 1031 EZZ, tengah berhenti di lajur kanan gardu 02 untuk mengantre pembayaran tol.

“Kemudian datang kendaraan ketiga, minibus B 2241 PFJ, yang dikemudikan sopir dalam kondisi mengantuk,” ujar Jajuli.

Minibus ketiga menabrak dua kendaraan di depannya dari arah belakang. Akibatnya, terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan ketiga minibus tersebut.

“Ketiganya dalam posisi normal di gardu 02, menghadap ke arah selatan,” tambahnya.

Meski kendaraan mengalami kerusakan, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini.

“Jumlah korban nihil,” ujar Jajuli.

(Arief Setyadi )