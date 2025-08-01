Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lapangan Kedoya Tetap untuk Sepak Bola, Bukan Arena Padel

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |15:57 WIB
Lapangan Kedoya Tetap untuk Sepak Bola, Bukan Arena Padel
Lapangan Sepak Bola Kedoya, Jakarta Barat/Foto: barat.jakarta.go.id
JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara resmi menolak permohonan alih fungsi Lapangan Sepak Bola Kedoya, Jakarta Barat, menjadi arena padel. Permohonan itu diajukan oleh Yayasan Benny Kusuma Bhakti, namun tidak mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta.

Kepala Dispora DKI Jakarta, Andri Yansyah, menegaskan bahwa lapangan tersebut masih aktif digunakan oleh masyarakat sebagai fasilitas olahraga sepak bola, dan harus tetap dijaga fungsinya.

“Kami sudah melakukan pembahasan dan memutuskan tidak memberikan rekomendasi terhadap alih fungsi Lapangan Sepak Bola Kedoya. Lapangan ini masih aktif digunakan oleh warga sekitar sesuai fungsi dan kondisinya sebagai fasilitas olahraga sepak bola,” kata Andri di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Andri menambahkan, justru saat ini pihaknya tengah mengoptimalkan lapangan agar lebih nyaman dan layak digunakan warga. Lapangan Sepak Bola Kedoya berada di bawah pengelolaan Suku Dinas (Sudin) Pemuda dan Olahraga Jakarta Barat, yang secara rutin menganggarkan pemeliharaan fasilitas.

“Sejak awal 2025, kami terus melakukan optimalisasi lapangan terbuka, termasuk revitalisasi dengan rumput sintetis agar lebih tahan lama dan mampu menahan penggunaan intensif serta berbagai kondisi cuaca,” tegas Andri.
 

(Fetra Hariandja)

      
Advertisement