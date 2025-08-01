Pramono Minta Bantaran Ciliwung Dibersihkan, Siap Jadi Destinasi Wisata

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta agar bantaran Sungai Ciliwung dari Pintu Air Manggarai hingga kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, segera dibersihkan. Tujuannya adalah menjadikan kawasan tersebut destinasi wisata tengah kota saat akhir pekan.

“Kami tidak mau menyerah dengan kondisi lapangan seperti ini. Saya minta jajaran terkait, terutama Asisten Pembangunan, agar bantaran sungai ini dirapikan dan dikelola dengan baik. Dengan begitu, bisa jadi tempat warga menikmati kota pada akhir pekan,” kata Pramono, dikutip Jumat (1/8/2025).

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan lebih lanjut akan dilakukan oleh Jakarta Experience Board (JXB), selaku BUMD sektor pariwisata. Diharapkan, area Dukuh Atas semakin tertata rapi.

“Ini kan tempat premium-nya Jakarta, maka perlu ditata dengan baik. Saya yakin dengan terobosan-terobosan ini, Jakarta akan makin menarik, baik bagi warga maupun wisatawan,” ujarnya.

Pramono juga mengajak masyarakat menjaga dan merawat kebersihan bantaran sungai.

“Ini butuh kolaborasi masyarakat. Dengan persiapan infrastruktur dan lingkungan yang baik, kita bersama-sama siap menghadapi potensi banjir,” pungkasnya.



(Fetra Hariandja)