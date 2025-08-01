Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Terima Surat Pengunduran Diri Dirut PT Food Station, Tersangka Kasus Beras Oplosan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |17:32 WIB
Pramono Terima Surat Pengunduran Diri Dirut PT Food Station, Tersangka Kasus Beras Oplosan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung/Foto: Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menerima surat pengunduran diri Direktur Utama (Dirut) PT Food Station Tjipinang Jaya, Karyawan Gunarso alias KG. Karyawan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran standar mutu beras premium oleh Satgas Pangan Polri.

Surat pengunduran diri tersebut disampaikan langsung melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan dan memastikan tidak akan ada intervensi terhadap penyidikan.

“Sambil menunggu surat penetapan resmi dari kepolisian, saya sudah menerima laporan terkait surat pengunduran diri dari Direktur Utama PT Food Station. Ini adalah bentuk tanggung jawab pribadi yang kami hargai. Pemerintah Provinsi DKI tetap mendukung proses hukum berjalan dengan baik dan transparan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/8/2025).

Ia menekankan bahwa kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas di tubuh BUMD DKI. Pramono juga meminta seluruh jajaran direksi BUMD untuk mengedepankan tata kelola yang profesional dan menjunjung tinggi integritas.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163358/beras-7ASo_large.jpg
Marak Beras Oplosan, Lemkapi Dukung Polri Operasi Besar-besaran Cegah Kelangkaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/338/3163187/beras_oplosan-yRt0_large.jpg
Marak Beras Oplosan, Polisi Sidak Pasar Muara Angke Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159666/bareskrim-T1qv_large.jpg
3 Bos Food Station Tersangka Kasus Beras Oplosan Terancam 20 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159633/beras_oplosan-K0Yl_large.jpg
Bareskrim Tetapkan 3 Bos Perusahaan Jadi Tersangka Kasus Beras Oplosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159327/prabowo-BnYJ_large.jpg
Prabowo Mendadak Panggil Kapolri-Jaksa Agung, Perintahkan Tindak Tegas Pengoplos Beras!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158971/kapolri-tRHF_large.jpg
Kapolri: Empat Produsen Besar Beras Oplosan Naik ke Penyidikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement