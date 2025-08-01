Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Barang Ekspor, Korbannya Yayasan TNI AD

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |21:03 WIB
Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Barang Ekspor, Korbannya Yayasan TNI AD
Polisi Tangkap Pelaku Penipuan Barang Ekspor, Korbannya Yayasan TNI AD
A
A
A

JAKARTA - Polisi membongkar kasus tindak pidana penipuan atau penggelapan yang melibatkan seorang tersangka berinisial MY. Perkara ini terkait dengan pengelolaan barang ekspor berupa tembaga seberat 20,6 ton yang berujung pada kerugian finansial signifikan bagi pihak korban.

Dalam perkara ini yang menjadi korban kejahatan adalah PT. Wahana Bhakti Utama sebagai Divisi Usaha Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) TNI Angkatan Darat (AD).

"Tersangka menjanjikan dapat membantu mengurus proses ekspor barang yang sedang bermasalah,”ujar Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing, Jumat (1/8/2025).

“Namun kemudian diketahui bahwa barang tersebut telah dijual tanpa sepengetahuan pemilik dan berpindah tangan ke pihak lain," lanjut Martuasah.

Dijelaskannya, peristiwa itu  terjadi pada tanggal 13 September 2024, dimana saat itu pelapor melakukan pembayaran jasa pengiriman barang ekspor berupa scrap seberat 20,6 ton tujuan Singapura.

Pembayaran senilai Rp253.400.000 diberikan kepada tersangka MY, yang berperan sebagai pengurus jasa pengiriman.

Namun, ekspor tersebut tertahan akibat kendala administrasi dari pihak Bea Cukai, dan barang harus dikembalikan kepada pelapor.

“Barang sempat diserahkan kepada tersangka MY dengan kewajiban untuk dikembalikan kepada pemilik, namun barang tidak kunjung dikembalikan tetapi justru dijual kepada pihak lain,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Penggelapan tni ad penipuan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180482//viral-eS7u_large.jpg
Polda Metro Bongkar Penipuan Trading Crypto Miliaran Rupiah, Satu Pelaku Wanita Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179571//ayu_chairun_nisa_laporkan_ashanty-ImZd_large.jpg
Eks Karyawan Ashanty Ditahan Buntut Kasus Penggelapan Dana Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177125//eks_karyawan_ashanty_jadi_tersangka_penggelapan-J3dP_large.jpg
Eks Karyawan Ashanty Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penggelapan Dana Perusahaan Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175397//viral-4ifw_large.jpg
Rombongan Pasukan Elite TNI AD Sikat Pelaku Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175159//ashanty-vZF4_large.jpg
Eks Karyawan Klaim Diintimidasi Pihak Ashanty saat Tanda Tangan Surat Pengakuan Penggelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174344//tni-U8KH_large.jpg
Puncak HUT ke-80 TNI di Monas, Defile Pasukan Elite hingga Pesta Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement