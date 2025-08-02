Hasto Kristiyanto Rayakan Kebebasan dengan Makan Sate Padang di Taman Menteng

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyantap sate padang setelah bebas dari rumah tahanan (rutan) cabang Gedung Merah Putih KPK, Jumat (1/8/2025) malam. Lokasi yang dipilih Hasto juga tidak jauh dari kantor Komisi Antirasuah.

"Tadi saat Kami dalam perjalanan setelah dari Gedung KPK, Pak Hasto mengajak makan sate padang di Taman Menteng," ujar Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah saat dihubungi wartawan.

Hasto sendiri keluar dari rutan sekira pukul 21.22 WIB. Selain Febri, hadir juga beberapa kuasa hukum Hasto seperti Maqdir Ismail dan Arman Hanis. Mereka kemudian menemani Hasto menyantap sate padang.

Sebelumnya, Hasto mengatakan, momen kebebasnya dirinya akan dijadikan kesempatan untuk menyempurnakan buku-buku yang telah ia tulis selama dalam penjara.

Hasto mengaku, akan memanfaatkan amnesti ini untuk lebih mengabdi kepada masyarakat dan negara melalui program-program PDIP.

"Saya juga akan menuliskan seluruh pengalaman hidup ini akan menjadi suatu pembelajaran agar seluruh anak bangsa juga mau menjadi pejuang-pejuang keadilan," ujar Hasto.

(Fahmi Firdaus )