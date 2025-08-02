Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasto Kristiyanto Rayakan Kebebasan dengan Makan Sate Padang di Taman Menteng

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |00:08 WIB
Hasto Kristiyanto Rayakan Kebebasan dengan Makan Sate Padang di Taman Menteng
Hasto Kristiyanto Rayakan Kebebasan dengan Makan Sate Padang di Taman Menteng
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyantap sate padang setelah bebas dari rumah tahanan (rutan) cabang Gedung Merah Putih KPK, Jumat (1/8/2025) malam. Lokasi yang dipilih Hasto juga tidak jauh dari kantor Komisi Antirasuah.

"Tadi saat Kami dalam perjalanan setelah dari Gedung KPK, Pak Hasto mengajak makan sate padang di Taman Menteng," ujar Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah saat dihubungi wartawan.

Hasto sendiri keluar dari rutan sekira pukul 21.22 WIB. Selain Febri, hadir juga beberapa kuasa hukum Hasto seperti Maqdir Ismail dan Arman Hanis. Mereka kemudian menemani Hasto menyantap sate padang.

Sebelumnya, Hasto mengatakan, momen kebebasnya dirinya akan dijadikan kesempatan untuk menyempurnakan buku-buku yang telah ia tulis selama dalam penjara.

Hasto mengaku, akan memanfaatkan amnesti ini untuk lebih mengabdi kepada masyarakat dan negara melalui program-program PDIP.

"Saya juga akan menuliskan seluruh pengalaman hidup ini akan menjadi suatu pembelajaran agar seluruh anak bangsa juga mau menjadi pejuang-pejuang keadilan," ujar Hasto.

(Fahmi Firdaus )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165169/survei-uOHZ_large.jpg
Survei Polling Institute: 45,2% Publik Setuju Abolisi-Amnesti Diberikan ke Tom Lembong dan Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160026/prabowo-HqoT_large.jpg
Hasto Bebas Usai Dapat Amnesti, PDIP: Prabowo Tunjukkan Kualitas sebagai Negarawan Sejati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159841/kpk-aW8h_large.jpg
Banyak Belajar saat Ditahan, Hasto: Saya Keluar dengan Kepala Lebih Menunduk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159824/hasto-kFaW_large.jpg
Pernyataan Lengkap Hasto Kristiyanto Usai Bebas, Lapor Megawati hingga Tulis 5 Buku dalam Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159819/kpk-ULGl_large.jpg
Breaking News! Hasto Resmi Bebas Usai Terima Amnesti, Kepalkan Tangan saat Keluar Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/337/3157542/hasto-jAhc_large.jpg
Romo Magnis hingga Eks Jaksa Agung Kirim Amicus Curiae Jelang Vonis Hasto Kristiyanto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement