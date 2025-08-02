Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Anies: Beri Ruang Tom Lembong Rayakan Kebebasan dengan Keluarga, Jangan Minta Hadiri Forum!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |03:05 WIB
Anies: Beri Ruang Tom Lembong Rayakan Kebebasan dengan Keluarga, Jangan Minta Hadiri Forum!
Anies dan Tom Lembong/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bersyukur atas kebebasan sahabatnya Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang diberikan Presiden RI Prabowo Subianto berupa abolisi.

Anies bahagia Tom Lembong kini kembali bisa berkumpul dengan keluarganya setelah 9 bulan terpisah karena kasus hukum yang menjeratnya.

"Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama saya bersyukur sekali, Alhamdulillah bahagia untuk Tom dan Ciska dan seluruh keluarga setelah 9 bulan mereka dipisahkan secara paksa, ujar Anies di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Jumat (1/8/2025) malam.

“Malam ini mereka akhirnya bisa berkumpul kembali, utuh sebagai keluarga dan itu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita semua di sini,"sambungnya.

Oleh karena itu, sebagai sahabat dekatnya meminta Tom tidak menghadiri acara atau undangan forum diskusi terlebih dahulu. Ia meminta agar Tom Lembong diberikan ruang untuk berkumpul bersama keluarga.

"Yang kedua, sebagai sahabat, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memberi ruang biarkan tom menikmati hari-hari pertama berkumpul kembali dengan keluarga sebagai acara kumpul bagi mereka,”ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
