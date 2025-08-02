Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Banyak Belajar saat Ditahan, Hasto: Saya Keluar dengan Kepala Lebih Menunduk

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |05:05 WIB
Banyak Belajar saat Ditahan, Hasto: Saya Keluar dengan Kepala Lebih Menunduk
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengaku tidak bisa memenuhi masuk dan keluar penjara dengan kepala tegak. Pasalnya, ia banyak belajar tentang kehidupan saat menjadi tahanan.

"Selama menjadi tahanan di KPK, yang sejak awal saya katakan saya masuk dengan kepala tegak dan akan keluar juga dengan kepala tegak tetapi ternyata saya lebih menunduk, karena saya begitu banyak belajar tentang kehidupan di sini," kata Hasto Jumat (1/8/2025) malam.

Selama mendekam di balik jeruji besi, Hasto memutuskan untuk kembali ke bangku kuliah dengan mengambil jurusan hukum setelah bebas.

"Maka saya mengambil S1 hukum di universitas terbuka dan sudah diterima sebagai mahasiswa," tutup Hasto.

Sekadar informasi, dalam kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI, Hasto divonis 3,5 tahun penjara. Sementara, terkait perintangan penyidikan, Hasto tidak terbukti melakukannya.

Namun, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada hasto. Selain Hasto, Tom Lembong juga bebas setelah menerima abolisi dari Presiden.

(Fahmi Firdaus )

      
