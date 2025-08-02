Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pernyataan Lengkap Tom Lembong Setelah Bebas dari Penjara

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |02:00 WIB
Pernyataan Lengkap Tom Lembong Setelah Bebas dari Penjara
Pernyataan Lengkap Tom Lembong Setelah Bebas dari Penjara/Okezone
JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong akhirnya bisa menghirup udara bebas usai mendekam di Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur. Tom Lembong bebas setelah mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu, pernyataan pertamanya saat keluar dari penjara adalah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian abolisi serta kepada pimpinan serta anggota DPR atas pertimbangan dan persetujuannya,”ujar Tom Lembong, Jumat (1/8/2025) malam.

Abolisi ini kata dia, bukan hanya membebaskan secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baiknya dan kehormatan sebagai seorang warga negara.

“Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam. Namun saya juga sangat-sangat sadar bahwa banyak pertanyaan, banyak kegelisahan yang menyertai abolisi ini. Saya juga menghormati pandangan seperti itu,” ungkapnya.

“Sejak awal saya pun merasa bahwa yang saya alami ini bukanlah bagian dari proses hukum yang ideal, saya menjalani 9 bulan yang menantang di balik tembok dan jeruji saya pun banyak waktu untuk merenung dan saya merefleksikan bukan hanya apa yang terjadi pada diri saya,”ujarnya.

Namun kata dia, bagaimana sistem hukum kita bekerja, bagaimana publik merespons, serta negara hadir untuk melindungi setiap warganya.  

“Saya memiliki tim hukum yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang tak henti menyuarakan dan menyerukan keadilan bagi saya, keluarga yang tidak pernah goyah, dan publik luas yang memberikan simpati dan dukungan, juga tidak mau melupakan para pengurus dan petugas rutan yang telah melayani dengan penuh sikap profesional dan mengayomi,”ujar Tom.

 

