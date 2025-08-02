Soal Kematian Diplomat Arya Daru, Menlu Sugiono: Proses Hukum Masih Berlanjut

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga atas wafatnya diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (ADP).

"Pertama, tentu saja kita semua berduka. Saya selaku Menteri Luar Negeri, sebagai pimpinan di Kementerian Luar Negeri, juga merasa berduka dan berbelasungkawa. Saya sudah mengunjungi keluarga almarhum untuk menyampaikan belasungkawa secara pribadi dan sebagai Menteri Luar Negeri," ujar Sugiono di Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta Selatan, Jumat 1 Agustus 2025.

"Kita sama-sama berdoa. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan tenang di sisi-Nya. Semangat yang beliau tinggalkan di jajaran kementerian, teman-teman, dan lingkungan kerja luar negeri semoga terus hidup dan diberi kesempatan untuk berkembang," lanjutnya.

Sugiono juga menegaskan, bahwa pihaknya menyerahkan seluruh proses hukum dan investigasi kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya.

"Kami sudah menyerahkan semua proses hukum dan investigasi setelah penyelidikan awal kepada pihak yang berwenang," ucapnya.