Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Strategi Licin Pangeran Diponegoro Bikin Belanda Kocar-Kacir, Ribuan Pasukan Didatangkan dari Luar Jawa

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |06:35 WIB
Strategi Licin Pangeran Diponegoro Bikin Belanda Kocar-Kacir, Ribuan Pasukan Didatangkan dari Luar Jawa
Pangeran Diponegoro (foto: Wikipedia)
A
A
A

PASUKAN Belanda benar-benar dibuat kerepotan dengan strategi Perang Jawa yang dijalankan oleh Pangeran Diponegoro bersama pasukannya. Bahkan, pasukan kolonial itu terpaksa mendatangkan bala bantuan dari luar Pulau Jawa demi menangkap sang pangeran dan mematahkan perlawanan sengit rakyat.

Bala bantuan dari luar Jawa tiba pada pertengahan September 1825. Ribuan pasukan dari Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan didaratkan di Pulau Jawa, dengan fokus di wilayah tengah, yakni daerah yang kini termasuk Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Belanda juga merekrut mata-mata dari kalangan warga pribumi untuk mencari informasi tentang keberadaan Pangeran Diponegoro. Namun, medan hutan belantara dan kondisi geografis yang tidak dikenali membuat pergerakan pasukan Belanda lambat. Ditambah lagi, taktik gerilya Pangeran Diponegoro yang tak terduga membuat Belanda frustrasi dan kesulitan melakukan pengejaran.

Pada pertengahan September 1825, pasukan luar Jawa mulai mendarat di pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa sesuai perintah operasi.

Pasukan dari Supa (Sulawesi Selatan) berjumlah 561 orang di bawah Jenderal Mayor van Geen mendarat di Semarang. Van Geen kemudian diangkat sebagai panglima tentara lapangan dan langsung diperintahkan bergerak ke pedalaman Keresidenan Semarang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164347//pangeran_diponegoro-uvlB_large.jpg
Pangeran Diponegoro dan Sunan Kalijaga: Jejak Spiritual di Balik Perang Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/337/3162621//sejarah-Mhsx_large.jpg
Kisah Pangeran Diponegoro Membaca Karakter Orang dari Wajahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160239//potret_perang_diponegoro_perang_besar_di_jawa_yang_berlangsung_selama_lima_tahun-cbxt_large.png
Mengenal Pangeran Diposono, Pemberontakan Mistik Melawan Kolonialisme di Tanah Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160222//pangeran_diponegoro-2kU0_large.jpg
Pangeran Diponegoro dan Skandal Eropa di Keraton Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060//catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789//pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement