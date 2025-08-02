Strategi Licin Pangeran Diponegoro Bikin Belanda Kocar-Kacir, Ribuan Pasukan Didatangkan dari Luar Jawa

PASUKAN Belanda benar-benar dibuat kerepotan dengan strategi Perang Jawa yang dijalankan oleh Pangeran Diponegoro bersama pasukannya. Bahkan, pasukan kolonial itu terpaksa mendatangkan bala bantuan dari luar Pulau Jawa demi menangkap sang pangeran dan mematahkan perlawanan sengit rakyat.

Bala bantuan dari luar Jawa tiba pada pertengahan September 1825. Ribuan pasukan dari Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan didaratkan di Pulau Jawa, dengan fokus di wilayah tengah, yakni daerah yang kini termasuk Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Belanda juga merekrut mata-mata dari kalangan warga pribumi untuk mencari informasi tentang keberadaan Pangeran Diponegoro. Namun, medan hutan belantara dan kondisi geografis yang tidak dikenali membuat pergerakan pasukan Belanda lambat. Ditambah lagi, taktik gerilya Pangeran Diponegoro yang tak terduga membuat Belanda frustrasi dan kesulitan melakukan pengejaran.

Pada pertengahan September 1825, pasukan luar Jawa mulai mendarat di pelabuhan-pelabuhan di pantai utara Pulau Jawa sesuai perintah operasi.

Pasukan dari Supa (Sulawesi Selatan) berjumlah 561 orang di bawah Jenderal Mayor van Geen mendarat di Semarang. Van Geen kemudian diangkat sebagai panglima tentara lapangan dan langsung diperintahkan bergerak ke pedalaman Keresidenan Semarang.