Prabowo Kumpulkan Petinggi TNI di Hambalang, Bahas Pertahanan dan Kedaulatan

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, beserta para kepala staf TNI dari tiga matra ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Jumat 1 Agustus 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas situasi terkini Tanah Air bersama jajaran petinggi TNI.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa pertemuan yang berlangsung di sebuah meja bundar tersebut membahas perkembangan situasi nasional di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global.

“Presiden Prabowo menegaskan kembali pentingnya sektor pertahanan sebagai pilar utama keberlangsungan negara. Masalah pertahanan adalah hal yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara,” ujar Teddy.

Teddy juga menyampaikan bahwa Kepala Negara menyinggung makna kemerdekaan yang sejati, terutama menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Prabowo menekankan bahwa kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga merupakan kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.