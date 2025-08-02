Puluhan Jadwal KA Dibatalkan Akibat Argo Bromo Anjlok, Ini Daftarnya!

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta membatalkan sejumlah perjalanan kereta api, baik keberangkatan maupun kedatangan menuju dan dari Jakarta.

Pembatalan ini disebabkan oleh proses evakuasi KA Argo Bromo Anggrek yang anjlok di wilayah Daop 3 Cirebon pada Jumat 1 Agustus 2025 sore.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menyampaikan bahwa proses evakuasi rangkaian kereta yang anjlok telah mencapai tahap akhir hingga Sabtu (2/8/2025) pukul 07.17 WIB. Ia menyebutkan, rangkaian kelima kereta yang anjlok telah berhasil diangkat.

"Seluruh rangkaian kini telah berada kembali di atas rel. Tim evakuasi dari Daop 3 Cirebon saat ini tengah melanjutkan perbaikan jalur yang terdampak. Estimasi waktu perbaikan diperkirakan memakan waktu sekitar 150 menit sejak pukul 07.40 WIB," ujar Ixfan, Sabtu (2/8/2025).

Meski proses evakuasi telah hampir rampung, sejumlah perjalanan kereta api dari dan menuju Jakarta tetap dibatalkan pada Sabtu (2/8/2025).

Berikut Daftar Kereta Api yang Dibatalkan:

Keberangkatan dari Jakarta (Nomor Genap)

1. KA 2 Argo Bromo Anggrek (Gambir–Surabaya Pasar Turi)

2. KA 6 Argo Semeru (Gambir–Surabaya Gubeng)

3. KA 16 Argo Dwipangga (Gambir–Solo Balapan)

4. KA 20 Argo Muria (Gambir–Semarang Tawang)

5. KA 26 Argo Merbabu (Gambir–Semarang Tawang)