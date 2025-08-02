Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pasca-Bebas, Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Akan Hadiri Kongres Ke-6 PDIP di Bali

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |12:33 WIB
Pasca-Bebas, Hasto Kristiyanto Dijadwalkan Akan Hadiri Kongres Ke-6 PDIP di Bali
Ketua DPP PDI Perjuangan demisioner Deddy Yevri Sitorus (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan demisioner, Deddy Yevri Sitorus, menyampaikan bahwa Hasto Kristiyanto kemungkinan besar akan menghadiri Kongres ke-6 PDI Perjuangan yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

"Besar kemungkinan akan hadir. Tetapi pasti atau tidaknya, silakan hubungi Mas Hasto," ujar Deddy saat ditemui di BNDCC, Bali.

Meski belum dipastikan, Deddy yang juga merupakan anggota Komisi II DPR RI berharap Hasto bisa datang dalam kongres tersebut. Menurutnya, kehadiran Hasto akan menjadi simbol bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang melawan kejahatan.

“Suasana kebatinan yang ada tentu juga berharap Sekjen demisioner Mas Hasto Kristiyanto bisa hadir kemari, untuk menunjukkan bahwa pada akhirnya kejahatan pasti kalah melawan kebenaran. Satyam Eva Jayate,” tegas Deddy.

 

Halaman:
1 2 3
      
