Kongres VI PDIP Ditutup Hari Ini, Megawati Akan Sampaikan Pidato Politik

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, tiba di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Sabtu (2/8/2025), untuk menghadiri acara penutupan Kongres ke-VI PDI Perjuangan.

Berdasarkan pantauan Okezone, mobil yang membawa Megawati tiba di Nusa Dua East Lobby, dan Presiden ke-5 RI itu langsung disambut oleh sejumlah elite partai, termasuk Eriko Sotarduga dan Ronny Talapessy.

Megawati terlihat mengenakan gaun batik merah, dan turut didampingi oleh kedua anaknya, yakni M. Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Saat turun dari kendaraan, Megawati sempat melempar senyum dan melambaikan tangan ke arah awak media yang telah menunggu di depan lobi.

Hal yang sama juga dilakukan Puan Maharani, yang turut menyapa awak media dengan senyum dan lambaian tangan.