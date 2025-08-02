Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Diperkirakan Tidak Hadiri Penutupan Kongres PDIP Hari Ini

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |13:19 WIB
Prabowo Diperkirakan Tidak Hadiri Penutupan Kongres PDIP Hari Ini
Presiden Prabowo Subianto (foto: dok Biro Pers)
A
A
A

JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, menyampaikan bahwa Kongres ke-VI PDI Perjuangan bersifat forum internal partai. Oleh karena itu, ia memperkirakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan menghadiri penutupan kongres yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).

“Kita sejak awal menyampaikan bahwa kongres kita dari kita, untuk kita, bersifat internal. Jadi, dengan segala hormat kepada Presiden Pak Prabowo, kalau saya lihat dan dengar kemungkinan besar beliau tidak hadir karena ada kegiatan lain,” ujar Deddy saat ditemui di sela-sela kongres.

Deddy juga menjelaskan, bahwa kongres kali ini telah memiliki tata tertib untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi partai dalam waktu terakhir. Ia mengajak publik untuk menunggu jalannya kongres secara utuh.

Selain soal Prabowo, Deddy juga menyinggung soal kemungkinan kehadiran Hasto Kristiyanto di penutupan kongres. Menurutnya, Hasto sedang berusaha datang ke Bali dan sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP.

“Informasi terakhir yang saya terima, saya sudah komunikasi dengan Mas Hasto. Beliau sedang berusaha datang ke Bali dan sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum. Namun, untuk kepastian, silakan langsung menghubungi Mas Hasto Kristiyanto,” pungkas Deddy.

 

