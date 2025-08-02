Megawati Sampaikan Duka atas Wafatnya Kwik Kian Gie: Doa Kami Menyertaimu

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan ucapan duka cita atas wafatnya mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) RI, Kwik Kian Gie.

Ucapan tersebut disampaikan Megawati saat berpidato dalam acara penutupan Kongres ke-VI PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).

“Sebelum saya menyampaikan pidato politik ini, marilah kita menundukkan kepala karena saya mendapatkan dua kabar duka. Pertama adalah Bapak Kwik, yang wafat pada tanggal 28 Juli 2025 dalam usia 90 tahun,” tutur Megawati.

Megawati mengenang Kwik Kian Gie sebagai sosok yang telah lama mendampinginya, bahkan sejak era awal PDI. Meski tidak aktif di partai, kata Megawati, almarhum tetap menjalin komunikasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi.

“Semoga Pak Kwik diterima dengan baik oleh Allah SWT. Doa kami menyertai perjalananmu berpulang ke alam keabadian dalam damai dan bakti,” ucapnya.