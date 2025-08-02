Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kaget Hasto Hadiri Kongres PDIP, Megawati: Ternyata Kebenaran Pasti Menang!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |15:21 WIB
JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkejut saat Hasto Kristiyanto datang ke acara penutupan Kongres ke-VI PDI Perjuangan, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).

Bahkan Megawati menangis saat melihat Sekjen PDIP itu turun. Setelah Hasto turun, Megawati menyatakan, istilah Satyam Eva Jaye Benar. Ia pun bersyukur Hasto bisa kembali ke PDI Perjuangan.

“Ternyata yang saya katakan, Satyam Eva Jayate. Ternyata kebenaran itu pasti menang. Alhamdulillah, Tuhan memberikan apa yang telah diinginkan oleh beliau,” kata Megawati.

Dengan suara terisak, Presiden ke-5 RI ini pun mengaku tak menyangka Hasto bisa hadiri Kongres ke-VI PDI Perjuangan.

“Tadi saya berdoa. Tapi saya tidak terlalu berharap, bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling kita,” tutup Megawati sambil menyeka air mata.

Sekedar informasi, Hasto juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader partai berlambang banteng dengan moncong putih yang selama ini terus mendukungnya.

 

