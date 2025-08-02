Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati: Saya Berdzikir dan Menangis, Minta Keadilan untuk Orang-Orang yang Dizalimi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |16:04 WIB
Megawati: Saya Berdzikir dan Menangis, Minta Keadilan untuk Orang-Orang yang Dizalimi
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyebut banyak orang yang diperlakukan tidak adil oleh hukum. Menurutnya, Hasto Kristiyanto hanyalah salah satu contoh kecil dari absennya keadilan dalam sistem hukum.

Hal itu diungkapkan Megawati saat berpidato dalam acara penutupan Kongres ke-VI PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati mengaku dirinya kerap berdzikir setiap malam, dan berdoa agar orang-orang di sekitarnya mendapatkan keadilan.

“Setiap malam kalau saya sedang berdzikir, saya sebut semua nama-nama, termasuk Pak Hasto. Saya minta kepada Yang di Atas,” tutur Megawati dalam pidatonya.

Megawati menegaskan, bahwa tidak ada maksud lain dari doanya selain memohon keadilan bagi orang-orang terdekat yang dinilainya diperlakukan tidak adil oleh hukum.

“Bukan apa-apa, bukan. Keadilan yang hakiki terhadap orang-orang yang dari sisi hukum diperlakukan tidak adil, itu banyak, saudara-saudara. Pak Hasto itu hanya sebagai contoh soal saja,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
