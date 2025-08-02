Menko Muhaimin: Santri Harus Gali Potensi dan Perkuat Daya Saing!

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, membuka Muktamar ke-V Halaqoh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pesantren Se-Indonesia, di Pesantren Darunnajah, Jakarta Selatan, Sabtu (2/8/2025).

Kegiatan ini membawa semangat besar melalui tema: “Revitalisasi Peran Santri dalam Pembangunan Bangsa”.

Cak Imin dalam sambutannya, menyampaikan pesan kepada para santri seluruh Indonesia untuk terus mendorong kemandirian dan pemberdayaan melalu berbagai sektor.

“Para santri harus terus menggali potensi, memperkuat daya saing, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Cak Imin.

Di tempat yang sama, Presidium Nasional BEM Pesantren, Muhammad Naqib Abdullah menekankan, pentingnya peran mahasantri di era digital.

“Mahasantri harus senantiasa ikut aktif dalam perkembangan zaman, harus juga melek dalam digital. Menjadi mahasantri harus bisa membedakan dan memberikan tanggapan antara informasi yang faktual dan informasi yang hoaks,” ujarnya.

Gus Naqib -- panggilan akrabnya -- juga mengajak para mahasantri untuk selalu aktif dalam kegiatan nasional dari BEM Pesantren.

“Kegiatan nasional yang wajib dilaksanakan oleh BEM Pesantren Se Indonesia ini ada Muktamar, Mukernas dan Silatnas,” ujarnya.