Sedih Lihat KPK, Megawati: Saya yang Buat Loh, Masa Urusan Begini Presiden Harus Turun Tangan!

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sedih melihat kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Mega lantas mengutip falsafah India kuno, satyam eva jayat.

Satyam eva jayate merupakan falsafah India kuno yang berarti "kebenaran akan menang."

"Coba bayangkan, ayo, makanya, kenapa sih takut? Karena Satyam Eva Jayate sudah pasti, keadilan itu pasti menang," ujar Megawati saat berpidato di acara penutupan Kongres ke-VI PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati juga menyinggung kondisi KPK belakangan ini. Mega mengaku sedih melihat lembaga antirasuah saat ini. Padahal, kata dia, KPK dibuat saat dirinya memimpin Indonesia.

"Loh saya maaf ya, kalau saya melihat KPK sekarang, sedihnya bukan main saya. Sayalah yang membuat KPK juga dong," ucap Megawati.

Dia juga mempertanyakan peran KPK saat ini. Menurutnya, lembaga antirasuah ini menjadi aneh. Ia pun menyinggung sebuah masalah di KPK yang menuat Presiden Prabowo Subianto harus turun tangan.