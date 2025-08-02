Megawati Rangkap Jabatan Ketum dan Sekjen, PDIP Bocorkan Alasannya

JAKARTA - Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun menyebut, Megawati Soekarnoputri punya pertimbangan sendiri untuk merangkap jabatan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen).

Komarudin meyakini, keputusan itu diambil Megawati lantaran dinilai baik untuk internal partai.

"Ibu punya pertimbangan lebih matang lah, baik itu untuk kepentingan internal partai maupun kepentingan yang lebih besar ke depan," ujar Komarudin saat ditemui usai Kongres ke-VI PDI Perjuangan, Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025).

Namun dia belum mengetahui hingga kapan Megawati mengemban jabatan Sekjen PDI Perjuangan. Ia meyakini, Megawati punya pertimbangan sendiri untuk menunjuk Sekjen PDI Perjuangan.

"Saya kira ibu pasti ada punya pertimbangan, waktu di mana berkeputusan tentang itu," ucap Komarudin.

Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning menambahkan, keputusan Megawati untuk rangkap jabatan merupakan hak prerogatifnya.