Megawati: Sistem Presidensial Indonesia Tak Kenal Oposisi dan Koalisi!

JAKARTA - Sistem presidensial yang dianut Indonesia tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Dua istilah ini kerap disalahpahami oleh masyarakat.

Demikian diutarakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam pidato penutupan Kongres ke-6 PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025).

"Di penghujung pidato politik ini saya menegaskan satu hal yang kerap disalahpahami dalam ruang demokrasi kita. Saya ulangi agar selalu diingat, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang kita anut, tidak, tidak, tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi," ujar Megawati.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia harus bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Dengan demikian, tidak ada pengkotak-kotakan dalam politik.

"Demokrasi kita bukan demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Itu paling tinggi lho, jangan kalian ubah-ubah," kata Mega.

Megawati kembali menegaskan, bahwa PDIP tidak memposisikan diri sebagai oposisi namun juga tidak membangun koalisi dengan kekuasan. Dia memastikan, PDIP harus berpihak pada kebenaran dan kepada rakyat.