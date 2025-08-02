Megawati: Saya Tidak Butuh Kader yang Hanya Pandai Beretorika!

Megawati: Saya Tidak Butuh Kader yang Hanya Pandai Beretorika!

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, mengingatkan kadernya agar tak menjadikan partai untuk kepentingan pribadi. Megawati menegaskan pentingnya kehadiran kader partai di tengah rakyat dalam setiap kerja politik.

Menurutnya, loyalitas sejati seorang kader tidak diukur dari kepiawaian berbicara, melainkan dari kesediaan untuk turun langsung menyatu dengan rakyat.

“Saya tidak butuh kader yang hanya pandai beretorika. Saya butuh kader yang rela turun ke bawah, ke akar rumput,” ujar Megawati saat pidato penutupan di acara Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025) malam.

Megawati melanjutkan, arah konsolidasi partai ke depan tidak boleh terjebak dalam pencitraan atau politik populis, melainkan harus berakar pada kerja kerakyatan dan pembumian ideologi.

“Menyatu dengan rakyat dan menegakkan garis-garis ideologi banteng,” kata Megawati.