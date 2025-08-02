Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati: Saya Tidak Butuh Kader yang Hanya Pandai Beretorika!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |22:02 WIB
Megawati: Saya Tidak Butuh Kader yang Hanya Pandai Beretorika!
Megawati: Saya Tidak Butuh Kader yang Hanya Pandai Beretorika!
A
A
A

JAKARTA  – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,  mengingatkan kadernya agar tak menjadikan partai untuk kepentingan pribadi. Megawati menegaskan pentingnya kehadiran kader partai di tengah rakyat dalam setiap kerja politik.

Menurutnya, loyalitas sejati seorang kader tidak diukur dari kepiawaian berbicara, melainkan dari kesediaan untuk turun langsung menyatu dengan rakyat.

“Saya tidak butuh kader yang hanya pandai beretorika. Saya butuh kader yang rela turun ke bawah, ke akar rumput,” ujar Megawati saat pidato penutupan di acara Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (2/8/2025) malam.

Megawati melanjutkan, arah konsolidasi partai ke depan tidak boleh terjebak dalam pencitraan atau politik populis, melainkan harus berakar pada kerja kerakyatan dan pembumian ideologi.

“Menyatu dengan rakyat dan menegakkan garis-garis ideologi banteng,” kata Megawati.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180799/megawati-S7Bg_large.jpg
Megawati Usulkan Konferensi Asia-Afrika Plus, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3162026/prabowo-5Zfc_large.jpg
Megawati Utus Orang Temui Prabowo untuk Minta Berantas Buzzer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159977/megawati-x832_large.jpg
Sedih Lihat KPK, Megawati: Saya yang Buat Loh, Masa Urusan Begini Presiden Harus Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159710/megawati_soekarnoputri-IS2f_large.jpg
Megawati Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum PDIP 2025-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150219/ahmad-0G8H_large.jpg
Ahmad Muzani: Kalau Bertemu Ibu Mega, Saya pun Cium Tangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150213/ahmad-tibL_large.jpg
Sinyal Prabowo-Megawati Bertemu Kembali, Gerindra: Banyak Momentum Bisa Mempertemukan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement