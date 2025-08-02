Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Berperan Wujudkan Swasembada Jagung Nasional dan Jaga Ketahanan Pangan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |22:36 WIB
Polri Berperan Wujudkan Swasembada Jagung Nasional dan Jaga Ketahanan Pangan
Polri Berperan Wujudkan Swasembada Jagung Nasional dan Jaga Ketahanan Pangan
JAKARTA –  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menargetkan penanaman jagung seluas 1 juta hektare hingga akhir tahun. Hal ini untuk mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo terkait ketahanan ataupun swasembada pangan.

Program yang dibuat Kapolri ini sebagai mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya komoditas jagung, yang menjadi salah satu bahan pokok strategis nasional.

"Polri tidak lagi hanya identik dengan penegakan hukum. Kini mereka terlibat aktif dalam mendukung pembangunan, termasuk pertanian,” ujar Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R. Haidar Alwi, Sabtu (2/8/2025).

“Peran ini sangat penting untuk menjamin keberhasilan program swasembada jagung Indonesia," lanjutnya.

Pemerintah menargetkan swasembada jagung dapat tercapai secara penuh pada 2027. Oleh karena itu, peran lintas sektor, termasuk Polri sangat dibutuhkan.

Polri telah banyak membantu mengatasi berbagai tantangan dalam sektor pertanian, seperti pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, penanggulangan mafia pangan, hingga pengamanan lahan pertanian dari praktik-praktik ilegal.

"Kita tahu banyak lahan pertanian yang terancam alih fungsi atau dikuasai pihak-pihak tertentu. Polri hadir sebagai garda depan menjaga agar petani tetap memiliki akses atas tanah dan sarana produksi," tegas Haidar.

Haidar juga menyoroti peran Polri dalam mendampingi petani melalui program-program kemitraan. Salah satunya adalah kerja sama Polri dengan kementerian terkait untuk pendampingan petani jagung di wilayah sentra produksi.

 

