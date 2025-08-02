Megawati Rangkap Ketum dan Sekjen, PDIP Segera Daftarkan Kepengurusan Baru ke Kemenkum

JAKARTA - PDI Perjuangan akan mendaftarkan kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2025-2030 ke Kementerian Hukum (Kemkum) dalam dua pekan ke depan. Diketahui, dalam kepengurusan baru Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri rangkap jabatan sebagai Sekjen.

Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun mengatakan, langkah ini dilakukan setelah Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan dan merampungkan struktur kepengurusan partai dalam Kongres ke-VI PDI Perjuangan.

"Tentang pendaftaran ke Menteri Hukum dan HAM, palingan dua minggu, tiga minggu ke depan sudah didaftarkan ke sana," ujar Komarudin usai kongres, Sabtu (2/8/2025).

Menurutnya, waktu pendaftaran struktur kepengurusan tak perlu waktu lama. Apalagi, kata dia, pihaknya telah menyiapkan sejumlah dokumen untuk mendaftarkan kepengurusan.

"Karena kita juga, bagian persidangan dokumennya lengkap. Jadi tinggal disampaikan ke Menteri Hukum. Apalagi itu juga dibatasi waktu, Pendaftaran kan ada sekian waktu, harus sudah terdaftar," pungkasnya.