Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Rangkap Ketum dan Sekjen, PDIP Segera Daftarkan Kepengurusan Baru ke Kemenkum

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |22:40 WIB
Megawati Rangkap Ketum dan Sekjen, PDIP Segera Daftarkan Kepengurusan Baru ke Kemenkum
Megawati Rangkap Ketum dan Sekjen, PDIP Segera Daftarkan Kepengurusan Baru ke Kemenkum
A
A
A

JAKARTA - PDI Perjuangan akan mendaftarkan kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2025-2030 ke Kementerian Hukum (Kemkum) dalam dua pekan ke depan. Diketahui, dalam kepengurusan baru Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri rangkap jabatan sebagai Sekjen.

Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun mengatakan, langkah ini dilakukan setelah Megawati Soekarnoputri terpilih menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan dan merampungkan struktur kepengurusan partai dalam Kongres ke-VI PDI Perjuangan.

"Tentang pendaftaran ke Menteri Hukum dan HAM, palingan dua minggu, tiga minggu ke depan sudah didaftarkan ke sana," ujar Komarudin usai kongres, Sabtu (2/8/2025).

Menurutnya, waktu pendaftaran struktur kepengurusan tak perlu waktu lama. Apalagi, kata dia, pihaknya telah menyiapkan sejumlah dokumen untuk mendaftarkan kepengurusan.

"Karena kita juga, bagian persidangan dokumennya lengkap. Jadi tinggal disampaikan ke Menteri Hukum. Apalagi itu juga dibatasi waktu, Pendaftaran kan ada sekian waktu, harus sudah terdaftar," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/340/3171325/wahyudin-lQPk_large.jpg
PDIP Peringatkan Kader Jaga Etika, jika Cederai Hati Rakyat Akan Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164828/pdip-dq1r_large.jpg
PDIP Buka Suara soal Pencopotan Bambang Pacul Sang Komandan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/340/3164398/andreas-MwUR_large.jpg
FX Rudy Gantikan Bambang Pacul Pimpin PDIP Jateng, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163132/pdip-cyQ8_large.jpg
Hasto Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PDIP, Dapat Tugas Khusus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160633/herman-Qd9a_large.jpg
Demokrat Anggap Langkah PDIP sebagai Penyeimbang Realistis dan Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160597/pdip-39Qp_large.jpg
PDIP: Mendukung Presiden Prabowo Tidak Harus Berada di Dalam Pemerintahan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement