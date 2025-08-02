Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketum PBNU: Kapolri Jenderal Sigit Jaga Suasana Kondusif di Tengah Masyarakat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |23:12 WIB
Ketum PBNU: Kapolri Jenderal Sigit Jaga Suasana Kondusif di Tengah Masyarakat
CIREBON-  Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan, kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo patut diapresiasi. Pasalnya, saat ini masyarakat dapat merasakan suasana kondusif.

“Kita semua mengalami bahwa di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini, kita masyarakat mengalami keadaan relatif tentram, tertib dan aman,” ujar Gus Yahya dalam sambutannya di Haul Pondok Buntet Pesantren Cirebon, Sabtu (2/8/2025).

Gus Yahya melanjutkan, Jenderal Sigit paham mengenai lingkungan para tokoh agama yang bisa bersinergi mewujudkan ketentramam dan keamanan di masyarakat.

“Pak Listyo ini pernah bertugas di Jogja kalau tidak salah, beliau tahu betul di Jogja banyak jimat-jimat yang disebut kiyai,” pungkasnya.

Di tempat yang sama,  sesepuh Pondok Buntet Pesantren, Kiai Adib Rofiuddin Izza mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Sigit atas segala kontribusinya selama ini terhadap Pondok Buntet Pesantren.

“Terima kasih Pak Kapolri seluruh bantuannya, terima kasih, beliau berbaik hati,” jelasnya.

Menurutnya, keluarga besar pesantren ini mempercayai bahwa keamanan negeri ini terjamin dengan kepemimpinan Jenderal Sigit.

 

