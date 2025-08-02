Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Haul Ponpes Buntet Cirebon, Kapolri: Polisi dan Ulama Saling Melengkapi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |23:17 WIB
Hadiri Haul Ponpes Buntet Cirebon, Kapolri: Polisi dan Ulama Saling Melengkapi
Hadiri Haul Ponpes Buntet Cirebon, Kapolri: Polisi dan Ulama Saling Melengkapi
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Haul Al-Marhumin Sesepuh dan Warga Pondok Pesantren (Ponpes) Buntet, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (2/8/2025). Sigit berharap kegiatan ini memperkokoh sinergisitas antara ulama dan umaro.

"Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan, doa, dan rasa syukur atas jasa para sesepuh dan warga Buntet Pesantren yang telah wafat, serta sebagai sarana memperkokoh nilai-nilai keislaman, kebudayaan pesantren,”ujarnya.

“Dan semangat kebersamaan dalam mempererat sinergisitas antara ulama dan umaro guna mewujudkan bangsa Indonesia yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur," lanjut Sigit.

Dikatakannya, Polri dan Ulama memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam menjaga persatuan dan kesatuan Negara Indonesia.

"Saya memohon doa dan mengajak seluruh kiai, ustaz, ulama, santriwan dan santriwati untuk mendukung setiap langkah dan upaya Polri dalam menyukseskan program pemerintah demi mewujudkan Visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'," tutup Sigit.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/340/3180552//kapolri-cmV1_large.jpg
Pesan Kapolri ke Kader IMM: Lawan Judol, Narkoba, dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180467//polri-89PH_large.jpg
Kapolri: Polisi Bersinergi dengan Ojol Jaga Kamtibmas Kondusif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180466//pemerintah-3hQ0_large.jpg
Musnahkan Ratusan Ton Narkoba, Simbol Kepemimpinan Tegas Kapolri Lawan Kejahatan Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180374//mensesneg_prasetyo_hadi-xjHs_large.jpg
Prabowo Ingin Perang Total Lawan Narkoba, Istana: Yang Pakai Itu Ndeso!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180372//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-nts8_large.jpg
Kapolri: Sinergi Umara dan Ulama Kunci Indonesia Maju dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/43/3180258//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo_menghadiri_munas_pb_issi-rpNQ_large.jpeg
Hadiri Pembukaan Munas ICF ISSI, Kapolri Tegaskan Komitmen Majukan Olahraga Sepeda Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement