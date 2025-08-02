Hadiri Haul Ponpes Buntet Cirebon, Kapolri: Polisi dan Ulama Saling Melengkapi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri Haul Al-Marhumin Sesepuh dan Warga Pondok Pesantren (Ponpes) Buntet, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (2/8/2025). Sigit berharap kegiatan ini memperkokoh sinergisitas antara ulama dan umaro.

"Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan, doa, dan rasa syukur atas jasa para sesepuh dan warga Buntet Pesantren yang telah wafat, serta sebagai sarana memperkokoh nilai-nilai keislaman, kebudayaan pesantren,”ujarnya.

“Dan semangat kebersamaan dalam mempererat sinergisitas antara ulama dan umaro guna mewujudkan bangsa Indonesia yang Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghofur," lanjut Sigit.

Dikatakannya, Polri dan Ulama memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dalam menjaga persatuan dan kesatuan Negara Indonesia.

"Saya memohon doa dan mengajak seluruh kiai, ustaz, ulama, santriwan dan santriwati untuk mendukung setiap langkah dan upaya Polri dalam menyukseskan program pemerintah demi mewujudkan Visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'," tutup Sigit.