Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aktivitas Gunung Lewotobi Meningkat, BNPB Larang Warga Kembali ke Kawasan Rawan Bencana

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |02:00 WIB
Aktivitas Gunung Lewotobi Meningkat, BNPB Larang Warga Kembali ke Kawasan Rawan Bencana
Aktivitas Gunung Lewotobi Meningkat, BNPB Larang Warga Kembali ke Kawasan Rawan Bencana
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  meminta warga agar jangan kembali ke kampung halaman atau kawasan rawan bencana (KRB) seiring meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Diketahui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menetapkan status awas sejak 17 Juni 2025.

Kepala BNPB Suharyanto meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk memastikan tidak ada lagi warga yang berada di kawasan rawan bencana yang telah ditetapkan.

“Erupsi kali ini tidak ada korban jiwa, namun terpantau masih ada warga Desa Boru yang belum meninggalkan kawasan rawan bencana,” ujarnya, Sabtu (2/8/2025).

BNPB kata dia mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 Km dan Sektoral Barat Daya - Timur laut 7 Km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

“Masyarakat agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176876/viral-6hYK_large.jpg
Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Hebat, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 8.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/340/3176812/gunung_lewotobi_laki_laki-JUcs_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi Dahsyat Dini Hari, Ini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173797/gunung_meletus-Al3F_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/337/3172984/gunung_lewotobi_laki_laki-MnIA_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172541/gunung_meletus-xDUq_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus, Waspada Abu Vulkanik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171444/gunung_lewotobi_laki_laki-v0JV_large.jpg
Breaking News! Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Dahsyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement