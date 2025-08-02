Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gudang Dinas SDA Terbakar di Pasar Minggu, Api Berkobar Hebat dan Picu Kepanikan Warga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |14:19 WIB
Gudang Dinas SDA Terbakar di Pasar Minggu, Api Berkobar Hebat dan Picu Kepanikan Warga
Gudang Dinas SDA Terbakar (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kebakaran melanda sebuah gudang di Jalan Aup, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Sabtu (2/8/2025).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, objek yang terbakar merupakan gudang milik Dinas Sumber Daya Air (SDA).

Kobaran api terlihat membesar dan membakar hebat bangunan di lokasi. Asap hitam pekat juga mengepul tinggi di sekitar area kebakaran.

Peristiwa ini sempat memicu kepanikan warga sekitar. Meski begitu, sejumlah petugas pemadam kebakaran (Damkar) telah dikerahkan dan berada di lokasi untuk memadamkan api.

Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kebakaran. Jumlah kerugian material maupun kemungkinan adanya korban jiwa masih dalam proses penyelidikan.

(Awaludin)

      
