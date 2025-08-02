Gelar Aksi Bela Palestina, Massa Kepung Kedubes Mesir Sambil Bawa Panci

JAKARTA – Ratusan orang menggelar Aksi Bela Palestina di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Mesir di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/8/2025). Namun uniknya massa aksi kompak membawa panci.

Pantauan Okezone di lokasi, massa aksi tiba sekira pukul 14.35 WIB, terlihat mereka melakukan aksi long march dari Taman Surapati. Mereka pun kompak meneriaki 'Free Palestine’ hingga tiba di depan Kedubes Mesir.

“Free.. Free Palestine. Egypt, open the Rafah Gate Now,” ucap salah satu orator.

Aksi Bela Palestina ini dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta aksi yang datang mayoritas mengenakan pakaian bernuansa putih dengan atribut seperti syal dan bendera Palestina.

Namun tidak sedikit dari mereka yang membawa anak untuk ikut dalam aksi tersebut. Mereka juga kompak membunyikan panci yang mereka bawa.

Sebanyak 661 personel dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Mesir (Kedubes AS), Menteng, Jakarta Pusat hari ini.

"Dalam rangka pengamanan Aksi Bela Palestina di Kedubes Mesir, sebanyak 661 personil gabungan dikerahkan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.