Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Aksi Bela Palestina, Massa Kepung Kedubes Mesir Sambil Bawa Panci

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |15:48 WIB
Gelar Aksi Bela Palestina, Massa Kepung Kedubes Mesir Sambil Bawa Panci
Gelar Aksi Bela Palestina, Massa Kepung Kedubes Mesir Sambil Bawa Panci/Okezone
A
A
A

JAKARTA – Ratusan orang menggelar Aksi Bela Palestina di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Mesir di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/8/2025). Namun uniknya massa aksi kompak membawa panci.

Pantauan Okezone di lokasi, massa aksi tiba sekira pukul 14.35 WIB, terlihat mereka melakukan aksi long march dari Taman Surapati. Mereka pun kompak meneriaki 'Free Palestine’ hingga tiba di depan Kedubes Mesir.

“Free.. Free Palestine. Egypt, open the Rafah Gate Now,” ucap salah satu orator.

Aksi Bela Palestina ini dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Peserta aksi yang datang mayoritas mengenakan pakaian bernuansa putih dengan atribut seperti syal dan bendera Palestina.

Namun tidak sedikit dari mereka yang membawa anak untuk ikut dalam aksi tersebut. Mereka juga kompak membunyikan panci yang mereka bawa.

Sebanyak 661 personel dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi bela Palestina di depan Kedutaan Besar Mesir (Kedubes AS), Menteng, Jakarta Pusat hari ini.

"Dalam rangka pengamanan Aksi Bela Palestina di Kedubes Mesir, sebanyak 661 personil gabungan dikerahkan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176836/prabowo-HGhv_large.jpg
Prabowo: Puluhan Tahun Indonesia Konsisten Bela Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176829/pedro-aFBf_large.jpg
PM Spanyol Sánchez Tuntut Aktor Genosida Gaza Diseret ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176719/prabowo-mZ7Q_large.jpg
Prabowo: Awalan Baik, Tentara Israel Akan Ditarik dari Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397/prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356/prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176224/bela-gkcI_large.jpg
Massa Aksi Palestina Usulkan PBB Bentuk 'Ruang Palestina' Khusus di Markas Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement