Bedeng Milik SDA Pemprov Jakarta Ludes Terbakar, Kerugian Ditaksir Puluhan Juta Rupiah

JAKARTA – Kebakaran landa bedeng milik Satuan Pelaksana (Satpel) Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov Jakarta, di Jalan Aup, kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (2/8/2025). Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa.

Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengatakan, peristiwa kebakaran terjadi pada pukul 07.50 WIB. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, sebanyak 10 unit armada kebakaran langsung dikerahkan.

"Awalnya saksi melihat penyalaan (api) di ruang sebelahnya, api sudah membesar dicoba dipadamkan dengan APAR dibantu dengan jetting tapi tidak bisa diatasi," ujar Huda dalam keterangannya.

Pihaknya menduga kebakaran diawali dengan adanya fenomena kelistrikan. Beruntungnya tak sampai satu jam api berhasil dipadamkan. "Pukul 08.27 WIB operasi pemadaman selesai dilaksanakan," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, luas area yang terbakar ialah 90 meter persegi. Sementara kerugian ditaksir puluhan juta rupiah.

"Kerugian materil ditaksir mencapai Rp50 juta," tutup Syamsul Huda.

(Fahmi Firdaus )