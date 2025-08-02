Tragis! Kakek Tewas Dilempar Dongkrak oleh Bajing Loncat saat Cari Daun Randu untuk Obat Anak

JAKARTA - Seorang kakek berinisial P (65) tewas setelah dilempar dongkrak oleh bajing loncat di bawah kolong jembatan akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

“Kami mendapat informasi dari warga ada warga kejatuhan dongkrak,” kata Panit 1 Reskrim Polsek Cilincing, Ipda Restu Setiawan, dikutip Sabtu (2/8/2025).

Setelah mendapatkan informasi peristiwa itu, polisi melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan penyelidikan serta penyisiran.

Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata sekelompok bajing loncat yang melempar dongkrak dari atas jembatan itu berinisial BI (36).

“Kita melakukan penyelidikan, penyisiran, dan kita baru identifikasi pelakunya anak-anak bajing loncat,”ujarnya.

“Kita mengamankan enam orang anak-anak bajing loncat, emang dia biasa beroperasi di wilayah Cilincing. Dari enam orang ini kita tanya, ternyata pelakunya satu orang,” sambungnya.

Restu menambahkan, korban saat itu sedang melintas di lokasi mencari obat untuk sang anak. Namun malang, korban malah tewas tertimpa dongkrak.