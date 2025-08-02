Kios Laundry di Matraman Kebakaran, 8 Mobil Damkar Diterjunkan Padamkan Api

JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan kios laundry di Jalan Pisangan Baru I, Matraman, Jakarta Timur, Sabtu (2/8/2025) petang. Sebanyak delapan unit armada pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk menangani si jago merah.

Data di Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta menyebut kebakaran itu terjadi pada pukul 17.01 WIB. Informasi kebakaran itu dilaporkan oleh Satgas Damkar Kelurahan Pisangan Baru.

"Delapan unit armada dikerahkan berisi 40 personel, waktu mulai operasi 17.12 WIB," tulis data itu dikutip Okezone.

Namun hingga berita ini ditayangkan belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Petugas pemadam kebakaran masih melakukan pemadaman di lokasi.

Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta juga belum memaparkan adanya ada atau tidaknya korban. Dalam data disebutkan bahwa obyek yang terbakar merupakan jenis bangunan rendah.

