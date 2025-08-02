Polda Metro Ungkap Peredaran 35 Kg Sabu Jaringan China

JAKARTA - Polda Metro Jaya berhasil membongkar peredaran narkoba 35 kilogram jenis sabu asal China. Polisi berhasil menangkap tiga pelaku.

Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Indra Tarigan mengatakan, ketiga pelaku berinisial ADR (30), DM (34), dan MM (27). Mereka diciduk di dua lokasi berbeda di wilayah Tangerang Selatan dan Jakarta Selatan.

“Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika internasional asal China dengan barang bukti sabu seberat total 35 kilogram,” kata Indra Tarigan, Sabtu (2/8/2025).

Pengungkapan ini kata dia, berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai aktivitas di sebuah rumah kos di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan.

Selanjutnya pada malam hari, satu orang tersangka berinisial ADR diringkus di sebuah rumah kos di Jalan Darmawangsa, Pondok Aren.

“Dari penangkapan itu, kita berhasil menyita 25 paket sabu. Dengan total berat 25 kilogram," ujar dia.

Berdasarkan hasil keterangan ADR, penyelidikan kemudian dikembangkan lebih lanjut hingga mengarah ke lokasi kedua.