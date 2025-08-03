Peristiwa 3 Agustus: Berakhirnya Perang Padri hingga Petinggi PLO Dibunuh Agen Mossad

JAKARTA – Berbagai peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 3 Agustus, seperti berakhirnya perang Padri hingga Wakil Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Izuddin Qalq dibunuh di Paris oleh agen Mossad.

Berikut deretan peristiwa bersejarah pada 3 Agustus yang dirangkum Okezone dari beragam sumber:

1492 - Christopher Columbus, pelaut Italia, memulai perjalanan bersejarahnya untuk memulai misi menemukan jalan baru ke India.

1783 - Gunung Asama di Jepang meletus yang menewaskan 35.000 jiwa

Gunung Asama adalah gunung api aktif yang terletak sekitar 145 KM barat laut dari pusat kota Tokyo. Ia adalah salah satu dari 108 gunung api yang ada di Jepang.

Gunung ini bertipe strato dan memiliki catatan letusan yang panjang. Letusan terakhir terjadi tanggal 2 Februari 2009 yang menyebabkan hujan abu di sebagian Metropolitan Tokyo.

1837 - Penaklukan Bonjol

Letkol Andreas Victor Michiels menggantikan Eerens dalam penyerangan ke Bonjol berhasil mengakhiri Perang Padri.

Perang Padri adalah peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan.