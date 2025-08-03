Hasto Bebas Usai Dapat Amnesti, PDIP: Prabowo Tunjukkan Kualitas sebagai Negarawan Sejati

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas sikap kenegarawanan yang ditunjukkan dalam menyikapi dinamika hukum dan politik yang dihadapi Hasto Kristiyanto.

Menurutnya, dukungan atau keterlibatan Prabowo Subianto dalam konteks pemberian amnesti terhadap Hasto merupakan cerminan dari kedewasaan berpolitik, serta komitmen terhadap semangat rekonsiliasi kebangsaan.

"Izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas sikap kenegarawanan dan jiwa besar beliau dalam menyikapi dinamika politik dan hukum yang saat ini tengah mewarnai perjalanan demokrasi bangsa kita," kata Kenneth di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).

Kent -- panggilan karibnya-- mengatakan, langkah ini menunjukkan Prabowo sebagai tokoh nasional yang memiliki kepekaan politik tinggi, kejernihan berpikir, serta semangat besar untuk menjaga stabilitas nasional dan memperkuat persatuan.

"Langkah Prabowo Subianto menunjukkan sikap terbuka, solutif, dan menjunjung tinggi semangat rekonsiliasi,"ujarnya.

"Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi inilah wujud dari keberanian moral dan keteguhan dalam menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya," sambungnya.