Gibran: Jangan Mudah Percaya Berita Hoaks dan Tolong Disaring

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengingatkan masyarakat jangan mudah percaya dengan berita-berita hoaks yang tengah marak. Perlu konfirmasi dan selektif sebelum menyebarkan informasi yang diperoleh.

Pesan itu disampaikan Gibran saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-13 Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Saya titip Bapak-Ibu, saya titip Gus, sekarang ini banyak sekali hoaks, banyak berita-berita yang tidak benar. Tolong disaring dulu mana yang benar, mana yang tidak,” kata Gibran di hadapan ribuan jemaah yang terdiri dari santri, ulama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan, Sabtu (3/8/2025).

Ia pun mengimbau agar masyarakat tidak langsung menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. “Kalau tidak yakin, ditanyakan dulu ke Pak Kiai, ke Gus-Gus, ke Bu Nyai. Jangan asal percaya,” tambahnya.

Kedatangan Gibran ke pondok pesantren yang diasuh Gus Miftah itu menjadi bentuk penghormatan dan kedekatannya dengan sang pengasuh pesantren. Dirinya menyempatkan hadir meski baru saja kembali dari kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat (NTB).