BMKG: Zona Megathrust di Indonesia Lebih Mengkhawatirkan Dibanding Kamchatka Rusia

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan mengenai potensi gempa besar di zona megathrust Indonesia. Zona megathrust Indonesia lebih mengkhawatirkan dibandingkan wilayah Kamchatka di Rusia Timur, yang baru-baru ini diguncang gempa dahsyat.

“Zona megathrust Indonesia lebih mengkhawatirkan,” kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono, sebagai judul unggahannya di akun media sosial pribadinya, dikutip Minggu (3/8/2025).

Sebelumnya, pada Rabu, 30 Juli 2025, gempa dahsyat mengguncang Kamchatka, Rusia Timur, berkekuatan M8,7 dan memicu tsunami di Samudra Pasifik. “Jika kita cermati catatan sejarahnya, sebelumnya di Kamchatka sudah pernah terjadi gempa dahsyat berkekuatan M9,0 yang memicu tsunami setinggi 18 meter dan menewaskan lebih dari 2.300 orang,” tulis Daryono.

Daryono menekankan bahwa rentang waktu atau seismic gap sejak gempa besar terakhir di Kamchatka baru sekitar 73 tahun. Sementara itu, sejumlah zona megathrust di Indonesia sudah mengalami kekosongan aktivitas gempa besar selama lebih dari dua abad.

“Jika kita hitung lamanya kekosongan gempa besar atau seismic gap di Kamchatka sejak 1952 hingga saat ini, ternyata usia seismic gap-nya baru 73 tahun,” katanya.