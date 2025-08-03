Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Monas Dipenuhi Massa Bela Palestina, Tuntut Perhatian atas Krisis Kelaparan di Gaza

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |08:20 WIB
Monas Dipenuhi Massa Bela Palestina, Tuntut Perhatian atas Krisis Kelaparan di Gaza
Aksi solidaritas untuk menyuarakan dukungan terhadap rakyat Gaza yang tengah menghadapi krisis kelaparan/Foto: Danandaya Arya putra-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina berkumpul di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Minggu (3/8/2025) pagi. Aksi solidaritas ini digelar untuk menyuarakan dukungan terhadap rakyat Gaza yang tengah menghadapi krisis kelaparan.

Berdasarkan pantauan Okezone, massa berkumpul di depan landmark Monas. Mereka yang hadir tampak mengenakan pakaian muslim dan atribut Palestina.

Mereka terlihat membawa tempat makan logam sebagai simbol krisis kelaparan di Gaza. Alat makan itu sesekali dipukul sambil meneriakkan kemerdekaan untuk Palestina.

"Free, free Palestine," teriak peserta aksi.

Dalam aksi hari ini, orator dari atas panggung juga mengajak peserta untuk berdonasi bagi rakyat Palestina. Donasi bisa diberikan langsung kepada panitia yang telah ditentukan.

Aksi damai ini juga diisi dengan doa munajat, orasi kemanusiaan, serta pesan moral dari sejumlah tokoh agama dan masyarakat.

Adapun dalam aksi akbar pagi ini, sebanyak 2.123 anggota kepolisian diterjunkan untuk mengamankan aksi pagi hari ini. Seluruh petugas tidak dibekali senjata api, sebagai bentuk pendekatan humanis terhadap massa aksi damai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement