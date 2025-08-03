Monas Dipenuhi Massa Bela Palestina, Tuntut Perhatian atas Krisis Kelaparan di Gaza

Aksi solidaritas untuk menyuarakan dukungan terhadap rakyat Gaza yang tengah menghadapi krisis kelaparan/Foto: Danandaya Arya putra-Okezone

JAKARTA – Ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina berkumpul di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Minggu (3/8/2025) pagi. Aksi solidaritas ini digelar untuk menyuarakan dukungan terhadap rakyat Gaza yang tengah menghadapi krisis kelaparan.

Berdasarkan pantauan Okezone, massa berkumpul di depan landmark Monas. Mereka yang hadir tampak mengenakan pakaian muslim dan atribut Palestina.

Mereka terlihat membawa tempat makan logam sebagai simbol krisis kelaparan di Gaza. Alat makan itu sesekali dipukul sambil meneriakkan kemerdekaan untuk Palestina.

"Free, free Palestine," teriak peserta aksi.

Dalam aksi hari ini, orator dari atas panggung juga mengajak peserta untuk berdonasi bagi rakyat Palestina. Donasi bisa diberikan langsung kepada panitia yang telah ditentukan.

Aksi damai ini juga diisi dengan doa munajat, orasi kemanusiaan, serta pesan moral dari sejumlah tokoh agama dan masyarakat.

Adapun dalam aksi akbar pagi ini, sebanyak 2.123 anggota kepolisian diterjunkan untuk mengamankan aksi pagi hari ini. Seluruh petugas tidak dibekali senjata api, sebagai bentuk pendekatan humanis terhadap massa aksi damai.