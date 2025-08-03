Gibran ke Penerima BSU: Uangnya Jangan Dipakai Judol dan Beli Rokok!

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memberikan pesan khusus kepada penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) saat meninjau penyaluran di Kantor Pos Mataram, Jl. Sriwijaya, Punia, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia menekankan agar BSU tidak digunakan untuk judi online (judol).

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan bantuan untuk keperluan yang produktif, khususnya bagi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak.

“Saya mohon uangnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jangan ada yang judol (judi online), tapi saya yakin di sini tidak ada yang judol,” pesan Gibran dalam keterangannya, dikutip Minggu (3/8/2025).

Gibran pada kesempatan itu menegaskan bahwa BSU harus benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Ia pun menitipkan pesan kepada jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan para direksi BUMN terkait untuk mengawal penyaluran bantuan hingga terealisasi 100 persen.

“Nanti mungkin challenge-nya pada saat penyerahan bantuan di remote area, area-area terpencil. Saya minta tolong Pak Gubernur, para Dirut untuk bisa membantu juga agar masyarakat yang berhak menerima benar-benar bisa menerima manfaatnya,” tegas Wapres dalam sambutannya.

Ia juga memberikan pesan khusus kepada para penerima laki-laki agar tidak langsung membelanjakan bantuan untuk keperluan yang kurang penting.