INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

4 Kali Erupsi, Gunung Semeru Muntahkan Abu Vulkanik hingga 900 Meter

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |10:05 WIB
4 Kali Erupsi, Gunung Semeru Muntahkan Abu Vulkanik hingga 900 Meter
Erupsi Gunung Semeru (Foto: Dok/Avirista M)
A
A
A

MALANG – Aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih terus terlihat. Sepanjang Minggu pagi (3/8/2025), sudah empat kali gunung tertinggi di Pulau Jawa yang ada di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang itu mengeluarkan abu vulkanik, pertanda ada erupsi.

Informasi yang dihimpun dari Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Semeru, empat kali erupsi yang mengeluarkan abu vulkanik itu terjadi sejak pukul 00.11 WIB dengan ketinggian abu terpantau mencapai 400 meter di atas puncak kawah. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah barat daya.

Erupsi kedua yang visualnya terlihat mengeluarkan abu terjadi pada pukul 05.17 WIB dengan ketinggian abu mencapai 900 meter dari atas puncak gunung, dengan warna kelabu. Pergerakan abu menuju ke arah selatan. Pukul 06.00 WIB, lagi-lagi Gunung Semeru kembali terjadi erupsi.

 

Tinggi kolom abu teramati mencapai 600 meter dari atas puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah selatan.

