INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Aksi Bela Palestina, Menlu Sugiono: RI Bakal Kirim 10.000 Ton Beras ke Gaza

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |10:57 WIB
Hadiri Aksi Bela Palestina, Menlu Sugiono: RI Bakal Kirim 10.000 Ton Beras ke Gaza
Aksi Akbar Bela Palestina (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, menghadiri Aksi Akbar Bela Palestina di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Minggu (3/8/2025). Dalam sambutannya, Menlu menyampaikan Indonesia akan mengirimkan bantuan pokok ke Palestina.

"Kita juga akan mengirimkan bantuan makanan 10.000 ton beras dalam waktu dekat ke Palestina," kata Sugiono, Minggu.

Ia menambahkan, selama ini Indonesia juga telah mengirimkan bantuan ke Palestina. Bantuan tersebut merupakan wujud nyata dukungan Indonesia terhadap Palestina.

"Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ratusan miliar rupiah, jutaan dolar sudah terkirim ke sana. Selama beberapa lama ini, 4.400 ton bantuan logistik sudah terkirim ke sana," sambungnya.

Ia menekankan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap kemerdekaan Palestina sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, kemerdekaan rakyat Palestina adalah bagian dari perjuangan rakyat Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
