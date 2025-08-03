Pesawat Latih Jatuh di Bogor, Kadispen AU Lakukan Pengecekan

JAKARTA – Pesawat latih jatuh di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (3/8/2025) di area tempat pemakaman umum (TPU) warga di Kampung Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (3/8/2025) pagi. Pesawat dengan nomor sayap GT500/PK 126 diketahui milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI).

"Informasi awal demikian (ada kecelakaan)," ujar Kadispen AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI I Nyoman Suadnyana, Minggu.

Ia mengatakan, penyebab pasti kecelakaan masih belum diketahui dan saat ini masih dalam proses investigasi. "Pastinya belum tahu, itu pesawat FASI, pesawat olahraga. Belum pasti (korban), saya masih ke lokasi," tuturnya.

Pesawat latih tersebut dikabarkan jatuh di area TPU Kampung Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang dikabarkan meninggal dunia dan satu orang luka berat. Korban telah dilarikan ke RS Hasan Toto Atang Sanjaya, Kemang, Bogor.

(Arief Setyadi )