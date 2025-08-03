Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kadispen AU: Pesawat Latih Jatuh di Bogor Sedang Training

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |12:56 WIB
Kadispen AU: Pesawat Latih Jatuh di Bogor Sedang Training
Pesawat latih jatuh di TPU Ciampea, Bogor (Foto: Wildan Hidayat/Okezone)
JAKARTA – Pesawat latih dengan nomor sayap GT500/PK 126 jatuh di area tempat pemakaman umum (TPU) kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (3/8/2025) pagi. Pesawat diketahui tengah melakukan latihan penerbangan (training).

"Informasinya sementara demikian, pesawat FASI terbang dari Lanud ATS melaksanakan training, biasa training latihan, tadi pagi insiden," ujar Kadispen AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI I Nyoman Suadnyana, Minggu.

Menurutnya, pesawat tersebut milik Federasi Aero Sport Indonesia (FASI). Namun, penyebab pasti jatuhnya pesawat belum diketahui, dan saat ini masih dilakukan pendalaman.

"Pastinya belum tahu, itu pesawat FASI, pesawat olahraga. Belum pasti (korban), saya masih ke lokasi," tuturnya.

Diketahui, pesawat latih tersebut jatuh di TPI, Kampung Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kejadian ini, satu orang dikabarkan meninggal dunia dan satu orang luka berat.

Korban telah dilarikan ke RS Hasan Toto Atang Sanjaya, Kemang, Bogor. Warga sekitar menyebutkan pesawat sempat terlihat miring di udara sebelum akhirnya jatuh di area pemakaman.

(Arief Setyadi )

      
