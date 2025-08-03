Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Penampakan Pesawat Latih Hancur Usai Jatuh di Bogor

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 03 Agustus 2025 |13:07 WIB
Penampakan Pesawat Latih Hancur Usai Jatuh di Bogor
Pesawat latih jatuh di TPU Ciampea, Bogor (Foto: Dok)
JAKARTA - Pesawat latih jatuh di area tempat pemakaman umum (TPU) kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat pada Minggu (3/8/2025) pagi. Tampak pesawat bernomor sayap GT 500/PK 126 tersebut mengalami kerusakan parah di bagian depannya.

Pesawat tersebut berwarna putih dengan bagian sayapnya terdapat garis berwarna oranye. Kerusakan parah terdapat pada bagian depan.

Mulai dari baling-baling dan di bagian kursi kemudi dan penumpang. Kerusakan juga terlihat pada bagian sayap pesawat.

Pesawat tersebut tengah melakukan latihan penerbangan. Dikabarkan, satu orang meninggal dunia dan satu orang luka berat. Korban sudah dilarikan ke RS Hasan Toto Atang Sanjaya Kemang Bogor.

"Informasinya sementara demikian, pesawat FASI terbang dari lanud ATS melaksanakan training, biasa training latihan, tadi pagi insiden," kata Kadispen AU Marsekal Pertama (Marsma) TNI I Nyoman Suadnyana, Minggu.

Saat pesawat latih dengan nomor sayap GT 500/PK 126 tersebut tengah berlatih terbang, warga sekitar melihat pesawat sempat mengalami miring di udara hingga akhirnya terjatuh di area pemakaman warga.

(Arief Setyadi )

      
